«Мать ждала ответа семь лет»: в США раскрыли тайну исчезновения пропавшего 19-летнего юноши

Во Флориде спустя годы удалось опознать останки молодого человека, который таинственно исчез десять лет назад, пишет Daily Mail.

Скелет, обнаруженный в лесу неподалеку от Мирамар-Бич в октябре 2022 года, принадлежит Джейкобу Лайону. На момент исчезновения ему было 19 лет.

Мать юноши обратилась в полицию еще в феврале 2016 года, сообщив, что не знает о местонахождении сына уже три месяца. Активные поиски, предпринятые в то время, не принесли никаких результатов, и дело долгие годы оставалось без новых зацепок.

Сильно поврежденные останки в лесу случайно обнаружил местный житель. Специалисты из управления медицинского эксперта округа Уолтон потратили более двух лет на безуспешные попытки установить личность погибшего.

В конце концов они передали дело в Департамент правоохранительных органов Флориды, где с помощью современных методов смогли добиться результата. 26 января представитель офиса шерифа официально подтвердил, что найденный скелет — это Джейкоб Лайон.

Обстоятельства его гибели до сих пор остаются невыясненными. Расследование осложняет тот факт, что местность, где нашли останки, сильно изменилась за эти годы. Рядом, например, снесли целый отель.

Эти изменения, а также прошедшее время сделают крайне трудной задачу по установлению круга общения молодого человека в последние месяцы его жизни. В полиции заявили, что несмотря на все сложности, расследование будет продолжено.

