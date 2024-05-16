В министерстве иностранных дел ФРГ сообщили, что семерых солдат ВСУ, которые прибыли в Германию для заимствования опыта немецких военных, выслали из страны из-за нацистской символики, сообщает DW .

В ведомстве сообщили, что немецкие и украинские военные регулярно проходят инструктаж о недопустимости ношения любой одежды или приобретения предметов с нанесением нацисткой символики.

Военные ВСУ приезжают в Германию для прохождения учебной программы. Во время таких занятий было зафиксировано семь случаев ношения правоэкстремистской символики украинскими солдатами. Обучение было прекращено моментально. Их вернули на Украину.

«Обучение этих солдат было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ», — сообщает DW, ссылаясь на данные министерства иностранных дел ФРГ.

Фракция правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» отправила официальное письмо Министерству иностранных дел ФРГ с вопросом. Могут ли доказывать данные случаи, что на Украине развивается национализм, интересовались политики.

В ведомстве заверили, что украинские радикальные националисты не угрожают миру на Украине. В ответе сообщается, что Россия — единственная угроза, которая страшна не только для Украины, но и всей Европы.

Ранее снайпер ВС РФ рассказал о ликвидации украинского военного в зоне СВО, носившего каску с эмблемой СС.