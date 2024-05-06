В зоне СВО был замечен украинский военный с каской, на которой нанесена эмблема СС. Один из самых эффективных российских снайперов рассказал ТАСС о его успешной ликвидации.

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал снайпер.

Собеседник агентства рассказал, что группа создала небольшой импровизированный музей трофеев. Он находится в месте расположения российских военных. Каска с эмблемой нацистской организации времен Второй мировой войны теперь хранится в музее в качестве доказательства ликвидации военного ВСУ.

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