«Угрозы для птиц нет» в Минэкологии объяснили, откуда в Подмосковье появились фламинго

После публикации видео с птицами, похожими на фламинго, в Рузском муниципальном округе информацию о необычной находке REGIONS прокомментировали в Министерстве экологии Московской области. В ведомстве объяснили, откуда редкие для региона пернатые могли появиться и стоит ли опасаться за их судьбу.

В Минэкологии назвали возможные причины появления птиц

Специалисты отметили, что фламинго не относятся к видам, которые обычно обитают в Подмосковье. Вместе с тем их появление в регионе не исключено.

По данным ведомства, птицы могли покинуть частные хозяйства, где содержались ранее. Еще одна возможная версия — их перемещение из организаций, занимающихся разведением и содержанием редких животных на территории Московской области.

Опасности для птиц сейчас нет

В министерстве пояснили, что установившаяся теплая погода и хорошо прогретые водоемы создают для фламинго подходящие условия, поэтому угрозы для их жизни в настоящее время нет.

Жителей региона призвали не приближаться к птицам и не пытаться их поймать. По словам специалистов, с изменением погодных условий или кормовой базы они смогут самостоятельно покинуть место своего пребывания.