Дырявые трубы и ремонт: почему не во всех городах Кузбасса включат отопление после распоряжения главы региона

По распоряжению губернатора Кузбасс регион экстренно возвращают к отопительному сезону — погода резко испортилась, и жителям снова требуется тепло. Однако не все города области смогли отреагировать на распоряжение, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мэр Новокузнецка в своих аккаунтах в социальных сетях проинформировал, что включить отопление сейчас невозможно — всему виной дырявые трубы. Коммунальные сети не выдержали весенних гидравлических испытаний теперь требуют долгого и сложного ремонта.

«Из-за большого количества повреждений, полученных в результате испытаний, подключить теплоснабжение технически сейчас невозможно», — пояснил в своем официальном канале глава Новокузнецка Денис Ильин.

По данным издания, в пресс-службе мэрии Прокопьевска также сообщили жителям, что полноценно запустить систему мешают ремонтные работы, которые сейчас идут на сетях. Власти обещают, что частично тепло в дома жителей все-таки вернется.

по информации издания, в Юрге глава города заявил, что подачу отопления в этом сезоне восстановить уже невозможно. При этом он добавил, что специалисты провели опрессовку тепловых сетей и прямо сейчас устраняют выявленные дефекты. Это делается для того, чтобы уже к официальному старту отопительного сезона — 15 сентября — дома юргинцев получали тепло бесперебойно и без аварий. А пока горожанам приходится самостоятельно спасаться от холода.

