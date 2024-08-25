Сенатор от Еврейской автономной области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в телеграм-канале сообщил , что Россия всегда готова оказать поддержку гражданину, который оказался в беде.

Сенатор Джабаров поделился испытываемыми эмоциями, когда узнал об аресте российского бизнесмена Павла Дурова. Он находился в шоковом состоянии. Дипломат напомнил, что Запад всегда обвинял СССР в отсутствии свободы слова, в плюрализме и в скрытии информации от населения.

Лидеры акцентировали внимание на европейских ценностях, которые теперь сами периодически нарушают. Подобная политика приведет к главенству тоталитаризма в Европе. Запад также открыто поддерживает неонацистский режим Киева, что негативно отразится на международной политической ситуации.

«Либеральный Запад давно похоронил общепринятые демократические ценности», — сообщил сенатор Джабаров.

Сенатор напомнил, что Павел Дуров всегда старался дистанцироваться от России. Будучи французским гражданином, бизнесмен по-прежнему остается гражданином РФ. Консульские подразделения во Франции проинформированы о происшедшем. Они окажут помощь и содействуют скорейшему разрешению проблемы.

«Россия никогда не отказывается от своих граждан, попавших в беду», — написал Джабаров.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Якубовский сравнил арест Дурова с захватом человека в заложники.