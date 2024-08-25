Депутат ГД Якубовский назвал арест Дурова захватом человека в заложники

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил , что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции можно расценивать как захват человека в заложники, сообщили РИА Новости.

Депутат Якубовский считает арест российского бизнесмена Дурова абсолютным цинизмом. Захват человека в заложники предпринят французским правительством с целью установления тотальной цензуры на территории Европы. Депутат сообщил, что основателя Telegram объявили в розыск за несколько минут до того, как он приземлился во Франции.

Спикер напомнил, что после объявления информации о блокировке Telegram в России собралось много недовольных людей. Тогда начались акции протеста. Депутат недоумевает, почему сейчас активисты не разбираются в причинах ареста Дурова.

«Хотелось бы понять где протесты со стороны российской либеральной оппозиции и релокантов, которые так негодовали от действий России, а сейчас либо стыдливо молчат, либо пытаются объяснить что вы не понимаете, это другое», — отметил депутат.

Арест российского гражданина Дурова в очередной раз продемонстрировал, что моральные ценности Запада видоизменились. Правоохранительная система и культура больше не имеют столь важного значения для западных стран.

Ранее сообщалось, что ордер на арест Дурова предполагал активацию исключительно при условии его прибытия во Францию.