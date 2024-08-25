Депутат ГД Якубовский назвал арест Дурова захватом человека в заложники
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Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции можно расценивать как захват человека в заложники, сообщили РИА Новости.
Депутат Якубовский считает арест российского бизнесмена Дурова абсолютным цинизмом. Захват человека в заложники предпринят французским правительством с целью установления тотальной цензуры на территории Европы. Депутат сообщил, что основателя Telegram объявили в розыск за несколько минут до того, как он приземлился во Франции.
Спикер напомнил, что после объявления информации о блокировке Telegram в России собралось много недовольных людей. Тогда начались акции протеста. Депутат недоумевает, почему сейчас активисты не разбираются в причинах ареста Дурова.
«Хотелось бы понять где протесты со стороны российской либеральной оппозиции и релокантов, которые так негодовали от действий России, а сейчас либо стыдливо молчат, либо пытаются объяснить что вы не понимаете, это другое», — отметил депутат.
Арест российского гражданина Дурова в очередной раз продемонстрировал, что моральные ценности Запада видоизменились. Правоохранительная система и культура больше не имеют столь важного значения для западных стран.
Ранее сообщалось, что ордер на арест Дурова предполагал активацию исключительно при условии его прибытия во Францию.