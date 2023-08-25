«Джетика»: Embraer-135 никак не связан с Пригожиным или представителями ЧВК «Вагнер»

Письмо подписано генеральным директором компании Сергеем Трифоновым. В нем сообщается, что судно с бортовым номером RA-02748 не имеет никакого отношения к бизнесмену Евгению Пригожыну или к ЧВК «Вагнер».

23 августа самолет с предположительно находящимися на борту основателями ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным потерпел крушение в Тверской области. СМИ сообщали, что в этот же период в воздушном пространстве передвигался другой самолет. Авторы многих интернет-мессенджеров утверждали, что данный самолет – второй бизнес-джет Евгения Пригожина. Предполагали, что основатели ЧВК «Вагнер» могли подать данные на посадку в один самолет, а потом специально пересесть во второй.

Данные компании «Джетика» опровергают подобные предположения. Самолет выполнял плановый рейс без пассажиров на борту. RA-02748 не имеет отношения к бизнесмену Евгению Пригожину или к представителям ЧВК «Вагнер».