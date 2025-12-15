Джинсовый портрет Гагарина представят в картинной галерее Подмосковья

В дар фонда Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» передали 25 декоративных панно, выполненных из джинсовой ткани с использованием художественной техники «джинсовый арт», сообщил REGIONS.

Автором эксклюзивных картин стала мастерица из Коломны Наталья Сенницкая. Эта выставка декоративных панно — настоящее путешествие во времени и пространстве. Здесь классическое искусство встречается с современными техниками: посетителя увидят новые прочтения картин великих русских и итальянских живописцев.

Отдельный зал посвящен сильным личностям, чьи образы вписаны в историю. Взгляд первого космонавта Земли, Юрия Гагарина, встречает зрителя, напоминая о вселенском масштабе человеческих достижений.

А сердце экспозиции — ее самая личная часть. Несколько работ, выполненных в уникальной джинсовой технике, — это любовное письмо художника своему родному городу, Коломне. В них — узнаваемые улочки, древние стены кремля и теплота воспоминаний, превращенные в искусство.

«В каждой работе, выполненной в мозаичной технике из множества кусочков джинсовой ткани, Наталья Александровна использует более 40 оттенков — от нежно голубого цвета до глубокого индиго. Каждое произведение — это не просто копия, а оммаж — дань уважения традициям классического искусства с применением современных текстильных технологий», — рассказала директор картинной галереи Коломны Галина Дроздова.

Ранее сообщалось, что в Балашихе с 19 декабря по 1 марта пройдет выставка Дали «Священное послание».