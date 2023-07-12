Джо Байден контролировал ответы президента Украины на встрече с журналистами

На полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели двустороннюю встречу. Политики вышли к журналистам, чтобы ответить на некоторые вопросы. Байден не дал Зеленскому рассказать, когда Украина вступит в НАТО, пишет агентство « РИА Новости ».

Журналист обратился к украинскому президенту с четко сформулированным вопросом. По мнению Владимира Зеленского, через какой период времени после завершения вооруженного конфликта НАТО сможет принять Украину в свой альянс, - так был сформулирован вопрос.

«Один час и 20 минут. Ребята, вы задаете такие содержательные вопросы», - отметил Джо Байден

Джо Байден не дал коллеге ответить. Он посчитал вопрос корреспондента малосодержательным и проявил юмористические способности.

Напомним, 11 и 12 июля Вильнюсе проходил саммит НАТО.