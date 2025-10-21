Джозеф Аспидин и ВОЗ: как изобретение 1824 года и инициатива 1999 года объединились в один календарный день

Во вторник, 21 октября, в мире отмечаются две профессиональные и медицинские даты, каждая из которых имеет важное практическое значение. Одна из них связана с развитием строительной индустрии, а вторая — с охраной здоровья миллионов людей, сообщил sovainfo.ru.

Согласно историческим данным, именно в этот день в 1824 году каменщик и производитель кирпича из Великобритании Джозеф Аспидин получил официальный патент на уникальный для того времени строительный материал — портландцемент. Этот вид цемента, названный так из-за сходства с камнем, добываемым на острове Портленд у британского побережья, отличался способностью медленно застывать и обладал высокой прочностью, что впоследствии совершило революцию в строительном деле. Однако, как отмечают историки, происхождение самого праздника — Дня цемента — остается загадкой, и точных сведений о том, кто и когда его учредил, не сохранилось.

Параллельно 21 октября проходит и другая важная дата — Всемирный день профилактики йододефицита. Эта инициатива была запущена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1999 году для привлечения глобального внимания к серьезной медицинской проблеме. Целью мероприятия является информирование широкой общественности об опасности состояний, связанных с недостатком йода в организме, и популяризация простых и эффективных методов их предупреждения. По данным ВОЗ, дефицит этого микроэлемента остается основной причиной предотвратимых интеллектуальных нарушений у детей во всем мире.

