История и смысл Дня народного единства: что празднуют россияне 4 ноября

4 ноября в России отмечается День народного единства — государственный праздник, посвященный сплоченности народа и историческому подвигу ополчения Минина и Пожарского, освободивших Москву от интервентов в 1612 году. История праздника, и как пройдут выходные в 2025 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От Смуты до наших дней

День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, — один из главных государственных праздников, символизирующих сплоченность и гражданское единство. Его исторические корни уходят в начало XVII века, во времена Смуты — тяжелого периода безвластия, голода и иностранной интервенции.

После пресечения династии Рюриковичей страна оказалась втянута в политический кризис. В 1610 году польско-литовские войска заняли Москву, а центральная власть фактически перестала существовать. В ответ на это в разных регионах России начали формироваться народные ополчения.

Решающую роль сыграло второе ополчение, созданное в Нижнем Новгороде по инициативе купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Осенью 1612 года оно подошло к Москве и после ожесточенных боев освободило город от иностранных интервентов. Победа 4 ноября (по новому стилю) ознаменовала конец Смутного времени и стала началом возрождения российской государственности.

Фото: [ Картина М. Скотти. «Минин и Пожарский». 1850 год. сommons.wikimedia/Mikhail Scotti ]

В память об этом событии в народе укрепился культ Казанской иконы Божией Матери, которая, по преданию, сопровождала воинов ополчения. Этот день издавна считался церковным праздником в честь иконы — символа надежды и защиты.

Современный День народного единства был учрежден федеральным законом в 2004 году и впервые отмечен в 2005 году. Он заменил дату 7 ноября, ранее посвященную годовщине Октябрьской революции. Новый праздник призван напоминать о значении национального согласия, единства и ответственности граждан за судьбу страны. 4 ноября — это не просто историческая дата. Это напоминание о том, что сила России всегда заключалась в единстве ее народа, независимо от происхождения, веры и взглядов.

Отдых для россиян

В 2025 году россиян ждут трехдневные выходные в честь Дня народного единства: со 2 по 4 ноября — с воскресенья по вторник включительно. Перед праздниками пройдет шестидневная рабочая неделя.

Вторник, 4 ноября, является официальным нерабочим праздничным днем, закрепленным в Трудовом кодексе РФ. Чтобы обеспечить непрерывный отдых, рабочий день перенесен на субботу, 1 ноября, что позволяет сформировать длинные выходные.

