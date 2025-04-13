Джулия Фокс после неудачных отношений с россиянином призвала не рожать от неудачников

Модель Джулия Фокс в своих социальных сетях обратилась к женщинам с советом тщательно относиться к выбору отца для своего будущего ребенка, сообщил телеграм-канал Super.ru. Она призвала не рожать от неудачников.

По данным канала, 35-летняя модель призвала помнить, что родив от мужчины, женщина навсегда будет в какой-то степени зависеть от него. Ведь родителям приходится много решений принимать совместно.

По информации канала, пилот частных самолетов Питер Артемьев, с которым модель развелась, тайно крестил их общего сына. Джулия Фокс не скрывает того, что возмущена таким поступком. Она поделилась о происшедшем со своими подписчиками в одной из соцсетей, где подробно рассказала о конфликте.

«Джулию не позвали на мероприятие, потому что в церковь пускают только русских православных людей — об этом ей по телефону сказала бывшая свекровь», — сообщил телеграм-канал Super.ru.

Super.ru напомнил, что американская модель и русский пилот стали родителями в 2021 году. Они решили официально узаконить отношения в 2018 году, но уже в 2020 году подали заявление на развод. Сына назвали Валентино.

Ранее сообщалось, что киноактриса Меган Фокс в четвертый раз стала матерью.