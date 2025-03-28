Киноактриса Меган Фокс в четвертый раз стала матерью

Актриса и модель из США Меган Фокс родила четвертого ребенка. Это произошло после ее расставания с женихом-рэпером. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Издание сослалось на заявление, сделанное рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Именно он является отцом только появившегося на свет малыша. Музыкант был женихом Фокс, и пара планировала сочетаться браком, но позже рассталась. Бэйкер сообщил, что его бывшая невеста родила дочку.

«Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное создание. 27.03.25», — указал рэпер в социальных сетях.

Артист также привел видео, в котором девочка держит его за палец. Он заявил, что уже написал композицию, которая посвящена рождению дочери.

По некоторым данным, Колсон присутствовал при родах. Он даже сумел поскандалить с бывшим мужем Фокс Брайаном Остином Грином. Киноактриса воспитывает трех детей, которых родила от экс-супруга, от восьми до 12 лет.

Ранее сообщалось о рождении первенца у актера Эд Уэствика и модели Эми Джексон. Счастливые родители заявили, что у них родился сын, которого они назвали Оскар Александр Уэствик.