Дзюба привлек внимание болельщиков забитым голом и необычной футболкой

По данным агентства, рекорд был поставлен во время матча 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Спортсмен обновил собственный рекорд по голам среди российских футболистов. Войти в историю ему удалось благодаря голу, забитому на 23-й минуте игры.

По данным агентства, лучший бомбардир в истории Российской премьер-лиги 9 марта сумел занять первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов. Ранее почетное звание занимал Александр Кержаков, который уже завершил спортивную карьеру. Проявить себя Дзюба смог в матче с самарскими «Крыльями Советов». 19 марта футболист снова опередил Кержакова. Теперь уже по голам, которые Дзюба забил в составе сборной России.

После того, как футболист забил гол «Спартаку», он показал на камеру специальную футболку, сообщила Газета.Ru. На футболке изображен величественный лев. Вверху написано: «Был лось, 266». Под принтом также виднелась надпись, по смыслу продолжающая первую: «Стал лев, 267».

«Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ», — такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

По данным издания, столичный клуб одержал победу в игре. Итоговый счет — 3:2. Болельщики следили за трансляцией игры.

Ранее сообщалось, что жена тренера «Салавата» выложила видео с неприличными жестами фанатов «Спартака».