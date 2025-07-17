Еда как спасение от жары: гастроэнтеролог раскрыла правила питания летом

Эксперт отметила, что в жару не стоит отказываться от еды. Организму будет легче справляться с жарой, если кишечник продолжит бесперебойную работу, а желудок будет на регулярной основе вырабатывать сок. Важно также, чтобы уровень сахара в крови оставался стабильным. Для реализации поставленной задачи рекомендовано перейти на трехразовое основное питание: ранний завтрак, обед в промежутке с 11 утра до 11:30, ужин в районе 18:00. Можно добавить перекус — с 20:00 до 21:00.

«В жару чаще обычного организм подвержен различным кишечным инфекциям. Необходимо внимательно смотреть на срок годности продуктов, тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды и зелень, воду пить только кипяченую или бутилированную», — отметила гастроэнтеролог Кокошенко.

Эксперт обратила внимание на важность употребления достаточного количества жидкости. Температура напитков не должна превышать 18 градусов. Пить рекомендовано маленькими глотками примерно каждые 45 минут. В жару стоит отказаться от любых сладких напитков. В число ограничений также попала калорийная пища: фастфуд, консервы, жареная, копченая и жирная еда. Мясо лучше заменить рыбой. Эксперт рекомендует употреблять молочную продукцию, овощи, фрукты и зелень.

Ранее диетолог Соломатина рассказал, что углеводная пища на ужин способствует полноценному сну.