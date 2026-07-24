Художница Катя Исаева проведет в Черноголовке мастер-класс по созданию сканнограмм из цветов и трав

Создавать картины можно не только с помощью кистей, красок и графических планшетов. Художница из Черноголовки Екатерина Исаева предлагает освоить совершенно иной подход — использование обычного планшетного сканера в союзе с природными материалами. О своей методике, которую организаторы события с долей юмора окрестили творческим «расколбасом», автор расскажет на мастер-классе в арт-пространстве «Восход». Участников ждет прогулка за «сырьем», работа с техникой и аудиосказка собственного сочинения художницы, сообщил REGIONS.

Суть метода — получение художественного отпечатка, так называемой сканнограммы, на поверхности планшетного сканера. Именно Екатерина Исаева является автором подхода в рамках арт-резиденции «Гало». Суть эксперимента проста: участники совмещают в единой композиции разнородные предметы и наблюдают за результатом.

Мастер-класс стартует с мини-экскурсии по ближайшим окрестностям. Ученикам предстоит насобирать природный «инвентарь»: листья с разных деревьев, цветочные соцветия, птичьи перья. После этого начинается техническая часть — сканирование собранных образцов на планшетном устройстве.

Сама художница образно сравнивает свой творческий метод с деятельностью знаменитых селекционеров. По ее убеждению, сканнограмма открывает широкие возможности для монтажа различных объектов в один кадр без помощи фотошопа, при этом финальный результат выглядит натурально и при этом фантастически.

Экспериментировать в этом направлении Екатерина начала еще в 2018 году: для проекта «Искусственное опыление», который проходил в старинной оранжерее Ботанического сада, она создала серию работ, где птицы «сращивались» с растениями. Теперь эту же концепцию могут повторить все желающие на занятии.

Организаторы подчеркивают: мастер-класс ценен не только с художественной точки зрения. Это еще и способ эмоциональной перезагрузки, смены деятельности. Сама Екатерина, несмотря на напряженный график персональных выставок, в наставничестве находит время для отдыха и вдохновения.

Занятие намечено на пятницу, 24 июля, начало — в 18:00. Место проведения — арт-пространство «Восход». Поскольку число участников строго ограничено, организаторы рекомендуют позаботиться о регистрации заблаговременно.

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