Как у Энди Сакс: сколько в России зарабатывают помощники руководителей и другие герои «Дьявол носит Prada»

Специалисты платформы «Авито Работы» провели исследование. Они подсчитали, сколько сегодня в России могли бы зарабатывать профессионалы, чьи должности напоминают карьерные траектории героев культового фильма «Дьявол носит Prada» (18+). Результаты анализа доходов таких сотрудников за март и апрель 2026 года оказались в распоряжении издания «Лента.ру».

Аналитики обратили внимание на заметный рост зарплатных предложений для ассистентов руководителей. Именно с этой позиции, напомним, начинала свой путь главная героиня кинокартины Энди Сакс в редакции глянцевого журнала. Выяснилось, что весной текущего года работодатели были готовы платить таким специалистам в среднем 76 870 руб. ежемесячно. Это на 31% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В исследовании подчеркивается: работа в мире высокой моды и в редакции glossy-журнала традиционно связана не только с трендами и подиумами, но и с целой плеядой креативных профессионалов. Именно таких сотрудников — стилистов, организаторов, маркетологов — зрители могли видеть на экране.

«За год средние предлагаемые зарплаты для них выросли на 47 процентов, достигнув 87 292 рублей в месяц. Такие специалисты отвечают за наполнение цифровых площадок, создание и координацию публикаций, визуальных материалов и коммуникацию с аудиторией — во многом именно они помогают современным медиа оставаться в центре внимания читателей, как это происходило в редакции культового модного журнала из фильма», — рассказали в Авито.

В пятерке креативных профессий с наиболее высокой динамикой зарплатных предложений, по данным аналитиков, оказались: контент-менеджеры (первое место), ивент-менеджеры (второе место, 111 004 руб.), портные (третье место, 102 890 руб.), дизайнеры (четвертое место, 98 457 руб.) и маркетологи (пятое место, 83 169 руб.). Самый заметный рост, по данным аналитиков, продемонстрировали именно контент-менеджеры.

«По итогам января-апреля 2026 года к аналогичному периоду 2025 года, наиболее заметный рост соискательской активности был зафиксирован среди видеооператоров и художников. Также чаще интерес к вакансиям стали проявлять фотографы, ретушеры и визажисты», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила увеличение лимита сверхурочной работы в России.