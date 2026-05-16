Кожа как у звезды: какие продукты работают лучше дорогих кремов — мнение нутрициолога

В последние годы научное сообщество накопило достаточно убедительных данных, позволяющих утверждать: то, что человек ест, напрямую влияет на упругость, здоровое сияние и скорость увядания кожи. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказала нутрициолог, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Меркулова. Специалист перечислила конкретные продукты, которые помогают поддерживать кожу в хорошем состоянии.

«Жирная рыба (лосось, форель, сардины, скумбрия) содержит астаксантин — мощный природный антиоксидант. Он защищает кожу от ультрафиолета и уменьшает мелкие морщины. Исследования 2023 года подтверждают: регулярное употребление рыбы улучшает цвет лица и снижает сухость», — рассказала Меркулова.

Эксперт обратила внимание на пользу обычных томатов. В них содержится ликопин — вещество, которое гораздо лучше усваивается организмом после термической обработки (то есть из вареных, запеченных или тушеных помидоров). Меркулова назвала ликопин «внутренним SPF»: он снижает покраснение кожи от ультрафиолета и предотвращает разрушение коллагеновых волокон.

«Брокколи, брюссельская и цветная капуста, редис. В них есть сульфорафан. Это вещество активирует собственные защитные системы клеток, не давая ультрафиолету разрушать коллагеновый каркас. Гранат (сок и зерна). Эллаговая кислота связывает свободные радикалы, которые атакуют кожу после загара. Помогает сохранить эластичность и замедлить появление морщин», — пояснила Меркулова.

Не менее полезна, по мнению эксперта, и морковь. Она богата бета-каротином и полиацетиленами — соединениями, которые замедляют фотостарение и помогают поддерживать ровный, здоровый тон лица.

Темные ягоды (черника, ежевика, смородина), по данным специалиста, содержат антоцианы и эллаговую кислоту. Эти компоненты укрепляют стенки мельчайших кровеносных сосудов (микрососудов), улучшают питание кожных покровов и защищают эластин от разрушения. Эластин отвечает за способность кожи возвращаться в прежнее состояние после растяжения.

«Бобовые (нут, чечевица, фасоль, соя) и цельные крупы (гречка, овес, бурый рис) — поставщики кремния и аминокислоты пролина — строительных блоков для собственного коллагена. Без них кожа теряет упругость. Яйца и нежирное мясо птицы, индейка. Полноценный белок дает лизин и глицин», — подчеркнула Меркулова.

Листовая зелень (шпинат, салат, петрушка и другие) — источник лютеина, витамина С и кремния, рассказала эксперт. Этот набор поддерживает жизнеспособность клеток, помогая им дольше оставаться активными и выполнять свои функции.

Отдельно нутрициолог порекомендовала пить достаточное количество чистой воды. Жидкость помогает организму выводить токсины, поддерживает тургор и участвует в синтезе собственного коллагена.

