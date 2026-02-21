Единственная просьба к Ельцину: Степашин раскрыл малоизвестную деталь биографии Путина

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС рассказал , на каких условиях нынешний президент Владимир Путин в 1998 году стал директором ФСБ.

По словам Степашина, после назначения директором ФСБ Владимир Путин обратился к президенту РФ Борису Ельцину с просьбой разрешить ему каждые выходные посещать Санкт-Петербург. Глава страны тогда также интересовался целью подобных поездок. Узнав, Ельцин не возражал. Выходной Путину требовался для посещения отца.

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — поведал Степашин.

По воспоминаниям Степашина, Владимир Спиридонович Путин в тот год тяжело болел. Его сын приезжал каждые выходные и два дня выполнял практически обязанности санитара.

«(Путин. — Прим. ред.) говорит, у него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — заключил Степашин.

Владимир Спиридонович умер в возрасте 88 лет в 1999 году. Владимир Путин перебрался в Москву из родного Санкт-Петербурга в 1996 году после приглашения на должность заместителя управляющего делами президента России.

Уже спустя год, в марте 1997-го, он получил должность заместителя руководителя Администрации Президента, а в мае 1998-го был назначен первым заместителем главы АП. В том же году, летом, его кандидатуру утвердили на пост директора Федеральной службы безопасности, а начиная с марта 1999-го он также стал секретарем Совета Безопасности.

В августе 1999 года Путин стал председателем правительства, сменив на этом посту Сергея Степашина, который занимал кресло главы кабинета министров на протяжении нескольких месяцев — с мая по август того же года.

