Седьмой окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Подмосковье на базе Учебного центра войск связи региона. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году в Подмосковье отборочный этап прошли почти 170 тыс. человек, а в региональном этапе участвовали более 1,5 тыс. ребят. И сегодня лучшие из лучших представляют наш регион на окружных соревнованиях. Впереди у них непростые испытания, где пригодятся не только физическая сила, ловкость и отточенные навыки, но и умение работать в команде, чувствовать плечо товарища. От всей души желаю нашим ребятам удачи!» — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Организаторы игры — «Движение Первых» совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН» при поддержке Росмолодежи, Министерства просвещения РФ и Министерства обороны РФ. Она проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Сегодня ребятам предстоит сплотиться ради большой цели — победы в одном из предпоследних окружных этапов и права представлять свой регион в Волгоградской области на итоговых мероприятиях игры», — сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В мероприятии принимают участие 260 человек — это победители региональных этапов из 18 субъектов Центрального федерального округа. Подмосковье представляют две команды: «Воин» из Бронниц в средней возрастной категории и «Просвет» из Мытищ в специальной возрастной категории.

«Такие игры учат главному — быть верным своей стране и надежным плечом для товарища. Покажите свой настоящий характер и достойно пройдите все испытания! Ждем сильнейшие отряды средней возрастной и специальной категорий во Всероссийском финале!» — отметил Герой России, выпускник программы «Время героев», начальник главного штаба «ЮНАРМИИ», зампред правления «Движения Первых» Владислав Головин.

Ребят ждут задания в семи условно-военных специальностях. Свои навыки продемонстрируют командиры, связисты, военкоры, инженеры-саперы, медики, штурмовики и операторы БПЛА.

Также в программе — шесть отрядных состязаний: по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Кульминацией этапа для участников средней возрастной категории станет финальный бой, а для участников специальной категории — военно-тактическая игра на местности и финальный бой.

Помимо этого, участников ждет встреча с ветеранами СВО в рамках проекта «Классная встреча» Фонда «Защитники Отечества».

Этап завершится 8 августа. Шесть лучших отрядов ЦФО пройдут в финал игры.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Левково».