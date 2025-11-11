Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о боевом пути

Участник специальной военной операции и программы «Герои Подмосковья», представитель ратной династии Рябоконь-Шелковых Александр Шелковой рассказал о своем боевом пути. Он подчеркнул, что в жителях России течет кровь победителей.

Военный поделился, что отправился в зону СВО добровольцем. Там он командовал группой бойцов во время штурма, был ранен, но удержал позиции и организовал эвакуацию раненых. По его словам, его дед, Петр Рябоконь, прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина.

«Самое трудное было сказать семье, что я ухожу на СВО, потому что я многодетный отец, а все остальное — это долг. Как говорит мой сын — в нас течет кровь победителей», — рассказал Шелковой.

После возвращения с фронта он стал участником программы «Герои Подмосковья».

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

