«Эффект Долиной»: как обезопасить себя при покупке квартиры на вторичном рынке

Юрист из Балашихи Гульназ Измайлова рассказала REGIONS, как обезопасить себя при покупке квартиры на вторичном рынке.

По информации издания, на рынке сложилась ситуация, когда покупатель может остаться без недвижимости. На первый взгляд создается впечатление, что сделка проходит нормально. После известного случая аферы с участием народной артистки РФ юристы стали называть подобные ситуации «эффектом Долиной» или «синдромом Долиной».

Эксперт Гульназ Измайлова рассказала, потерять право собственности на приобретенное жилье можно при условии появления неучтенных наследников, допущения ошибок в документах, мошеннической схемы. Обезопасить себя можно при помощи оформления страховки.

«Титульное страхование — это полис, который компенсирует убытки покупателя, если право собственности на купленную недвижимость будет оспорено в суде и признано недействительным», — рассказала Измайлова.

По мнению эксперта, обратить внимание также можно на оформление титула собственности, которое помогает свести к минимуму риск утраты права собственности при покупке жилья на вторичном рынке. В таком случае юридическое право владения недвижимостью указывается в документах. Параллельно информация вносится в реестры государственных органов, например, Росреестр.

«Выход для покупателя — оформление так называемой титульной сделки. Это юридическая сделка с недвижимостью, в результате которой происходит передача права собственности (титула) от одного лица другому», — пояснила юрист.

