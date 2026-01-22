«Эффект Мпембы» в действии: сибиряки при –50°C создают в воздухе хрустальные дворцы из кипятка

Начало 2025 года выдалось по-настоящему суровым для сибиряков: рекордные показатели термометров в -40, -45 и даже -52 градуса стали поводом для старта челленджа в соцсетях: россияне выходят на крепкий мороз с чашками и кастрюлями, чтобы выплеснуть в воздух кипяток, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В течение нескольких секунд струя кипятка превращается в облако сверкающих ледяных кристаллов и падает на снег хрустальным дождем. Получающиеся арки и причудливые узоры каждый раз уникальны, что обеспечивает авторам видео неизменный успех в социальных сетях.

«Выглядит завораживающе и невероятно красиво»; «Самый главный плюс морозов»; «Срочно оставьте это на память»; «Редкие кадры», — комментируют пользователи соцсетей.

В основе этого феномена лежит любопытный физический эффект, известный как «парадокс Мпембы». Как отмечал онлайн-журнал «Сибдепо», мода на такие ледяные эксперименты зародилась в регионе примерно в 2019 году. С тех пор кузбассовцы и другие сибиряки с нетерпением ждут, когда столбик термометра опустится ниже отметки в -30 или -35 градусов, чтобы вновь выйти на улицу с кипятком. Зависимость трюка от экстремального холода подарила ему в народе название — «дубак челлендж».

