«Термометры показывают -54 градусов, а в соцсетях — уже -60»: россияне устроили челлендж в лютые морозы

Россияне в условиях аномальных холодов устроили необычное соревнование в социальных сетях, пишет телеграм-канал Readovka. Люди начали выкладывать фотографии термометров.

В числе лидеров оказались жители сибирского села Буготак в Новосибирской области, где столбики термометров опустились до отметки в минус 54 градусов. Некоторые пользователи сообщают о еще более суровых показателях, приближающихся к минус 60 градусов.

Параллельно с этим в Челябинской области разворачивается чрезвычайная ситуация (ЧС) из-за экстремально низких температур.

Так, жители деревни Малиновка уже вторые сутки остаются без электричества и тепла из-за аварии на линии электропередачи, случившейся на фоне 30-градусных морозов. В охлажденных домах температура, по словам местных жителей, упала до нуля градусов.

Для помощи пострадавшим в Малиновке развернули пункты временного размещения, где могут греться люди, но многие из них предпочли уехать к родственникам.

Специалисты аварийных служб в круглосуточном режиме проводят проверку контактных соединений на опорах ЛЭП, чтобы восстановить подачу электроэнергии и вернуть тепло в дома.

Ранее сообщалось, что Рубцовске Алтайского края 18 домов остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии.