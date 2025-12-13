Эффектная убыль: как на $20 605 испарилась цена нового Cadillac CT5-V Blackwing после 4 800 миль

Эффектный серебристый Cadillac CT5-V Blackwing цвета Argent Silver Metallic с интерьером в сочетании кожи «черный» и «небесно-серый» (Sky Cool Grey) успел намотать всего 4 800 миль, прежде чем его первый владелец решил с ним расстаться. Стоимость автомобиля резко снизилась, сообщил 110km.ru.

По данным издания, седан, приобретенный за $113 605, был продан за $93 тыс. Автомобиль дополнительно оснащен двумя пакетами карбоновых элементов. Согласно данным аналитикам, подобное стремительное падение стоимости — характерная черта для ниши узкоспециализированных высокопроизводительных седанов.

Причиной служит их специфика: несмотря на ручную сборку двигателя V8, эксклюзивные опции (вроде карбона) и статус флагмана, автомобили начинают стремительно терять в стоимости сразу после регистрации. Покупатели на вторичном рынке, как правило, ищут более практичные и доступные варианты, даже если это означает отказ от топовой комплектации. В итоге редкие опции не могут компенсировать изначально высокую цену в глазах второго владельца.

По мнению ряда экспертов, проданный за $93 тыс. Cadillac CT5-V Blackwing с таким пробегом представляет собой весьма выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что водителям в 2026 году предстоит привыкнуть к новым правилам и умным камерам.