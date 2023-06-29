Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Мелес Алем в ходе общения с журналистами рассказал, что Эфиопия уже подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Представитель МИД республики ожидает от участников коалиции положительного решения.

Напомним, в настоящее время в БРИКС входит 5 стран, в числе которых – Россия. Официальные заявки на вступление, кроме Эфиопии, подало еще 3 страны: Египет, Бангладеш и Алжир. Некоторые страны заявляют о желании стать членом БРИКС, но пока заявок не оставляли. Известно, что саммит БРИКС запланирован на август в период с 22 по 24 число.