Ефремов сдержал обещание: актер передвигается по Москве на общественном транспорте

Актер Михаил Ефремов сдержал обещание и больше не садится за руль, сообщил телеграм-канал SHOT.

Во время выступления на заседании по вопросу УДО актер Михаил Ефремов заявил, что больше никогда не станет самостоятельно управлять автомобилем. Он также признал, что одной из самых опасных проблем в его жизни был алкоголь. Актер принял решение отказаться от пагубной привычки.

По данным SHOT, после освобождения по УДО актер должен каждый месяц появляться в отделении полиции. Журналисты заметили, что при первом посещении актер приехал на автомобиле, за рулем которого был его друг Никита Высоцкий.

По информации SHOT, актер не нарушил обещание. Недавно он был замечен пассажирами общественного транспорта. Телеграм-канал располагает фото, сделанное, предположительно, одним из пассажиров. Актер в плаще и кепке внимательно рассматривает какой-то лист, который держит в руках.

«Теперь актер передвигается по Москве на общественном транспорте», — сообщил SHOT.

По информации Super.ru, отказаться от всех пагубных привычек актер пока не смог. Корреспондент заметил, что актер ожидал на остановке автобус и курил. По словам адвоката, в колонии Ефремов не курил.

Ранее сообщалось, что Ефремов превратился в затворника после освобождения из колонии.