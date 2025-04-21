Ефремов превратился в затворника после освобождения из колонии

Народный артист Михаил Ефремов адаптируется к жизни после выхода из колонии, однако пока не выходит из дома. Об этом стало известно KP.RU.

Как напомнили звездные обозреватели, Михаил Ефремов проживает в шестикомнатной квартире в центре Москвы. Уютное жилище расположилось в Плотниковом переулке. Соседи рассказывают, что почти не видят актера, чаще его близких. Они выходят на разведку, чтобы убедиться в отсутствии «подозрительных кадров.

Все дело в том, что у подъезда регулярно дежурят журналисты. По предположению жителей, актер адаптируется к прежней жизни, но пока не гуляет из-за повышенного внимания.

«Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней.<…> Михаил Ефремов пока не вышел на работу. Занимается здоровьем, адаптацией. Читает, пишет», — рассказали КП соседи и коллеги Ефремова.

Коллеги Ефремова уверены, что у актера не будет отбоя от интересных ролей. Для него уже есть предложения, да и сам он регулярно занимается творчеством.

Ранее сообщалось, что Ефремов пришел в полицию после первых дней освобождения.