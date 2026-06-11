Выпускники, которые 1 июня сдавали историю, литературу и химию, узнают свои баллы не позже 13 июня, сообщили novostivolgograda.ru.

По информации издания, оценки по обществознанию, русскому языку и физике — экзамены прошли 1, 4 и 11 июня соответственно — планируют утвердить к 18 и 23 июня. Результаты ЕГЭ по обществознанию (написан 11 июня) станут известны к 23 июня.

По данным издания, школьники, сдававшие математику 8 июня, смогут ознакомиться с итоговыми баллами до 20 июня. Проверка работ по физике и обществознанию, которые выполняли 11 июня, завершится к 23 июня. Результаты экзаменов по биологии и географии, проведенных 15 июня, опубликуют до 27 июня.

По информации издания, итоговые баллы по информатике и иностранным языкам (ЕГЭ прошли 15, 18 и 19 июня) станут доступны к 30 июня.

Ранее депутат МО Лобышева сообщил, что провалившие ОГЭ смогут добровольно обучиться профессиям.