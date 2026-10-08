Егерь успокоил жителей Талдомского округа: медведь ушел, но бдительность не помешает

Жительница деревни Колбасино Талдомского округа Наталья Егорина столкнулась с неожиданным гостем: на ее земельный участок забрел бурый медведь и принялся лакомиться яблоками. Следы хищников позже находили и в окрестностях деревни. Историей Наталья поделилась с REGIONS.

Растеряться женщина не успела — она сразу сообщила о происходящем в профильные службы. Пока ждала помощи, отпугивала зверя петардами. На всякий случай при себе у нее был перцовый шокер: если бы медведь решил подойти ближе, хозяйка участка готова была им воспользоваться. Соседей Наталья призывает к максимальной внимательности и осторожности.

«Рядом со мной тоже есть дома, но там никто не живет. Яблок кругом полно, и груш тоже. Может, медведь и там ходил. Мы обнаружили недавно медведя рядом с домом. Под яблоней он съел все яблоки. Егерь говорит, что медведь взрослый; вероятно, он был не один. На земле видны крупные следы. Он прошел по высокой густой траве и сделал широкую тропу за огородами. У нас в деревне у всех большие огороды — по 40–50 соток», — рассказала Наталья.

Картина выглядит тревожной, однако специалисты не спешат нагнетать обстановку. Егерь Талдомского охотничьего хозяйства МООиР Константин Щербаков отметил: в этом году прямых наблюдений медведей на его участке не зафиксировано. Вместе с тем ситуация динамична — звери могут приходить и уходить из соседней области в течение одного дня.

Общий фон по стране при этом остается напряженным. В сентябре 2026 года о выходах бурых медведей к населенным пунктам сообщали из 11 регионов России, фиксировались и случаи нападений на людей. Что касается Подмосковья, то, по данным специалистов Росприроднадзора, в частности члена общественного совета ведомства Дмитрия Федорова, в местных лесах обитает порядка 80 медведей.

Есть и курьезный эпизод прошлого года, который напоминает: звери в Талдомском округе — не редкость. Тогда медведь угодил в объектив фотоловушки в лесу неподалеку от Нушпол. Хищник устроил себе настоящий гастротур по кабаньим «столовым»: за один день он посетил сразу три таких места и везде основательно продегустировал запасы.

Ранее сообщалось, что инспектор из Кузбасса остановил нашествие хищников на деревню.