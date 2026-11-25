В 2028 году в Долгопрудном планируют открыть пристройку к школе № 7, рассчитанную на 1,5 тыс. мест, к строительству приступили несколько лет назад, однако процесс затянулся из-за переноса большого количества инженерных сетей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в микрорайон Гранитный, чтобы проверить ход проведения работ. Открытия пристройки ждут, в том числе, жители нового ЖК «Бригантина», дома в котором сейчас активно заселяются.

«Долгопрудный — город с высокой плотностью населения. Новый корпус школы № 7 — один из главных объектов, который здесь строим, потому что видим на него большой запрос. Сейчас мы вынуждены реализовывать большие мероприятия по переносу магистральных сетей электро- и газоснабжения, других коммуникаций — это реальность городской застройки. Школа большая — на 1,5 тыс. мест, современная, сдадим ее в 2028 году. Нет сомнений, что она будет полностью загружена», — сказал Андрей Воробьев.

В составе СОШ № 7 на данный момент два корпуса (основной + здание бывшего детского сада), в 2025 году впервые капитально отремонтировали основное здание 1968 года постройки. В школе в две смены учатся более 1,5 тыс. детей при мощности в 980 мест, пристройка поможет значительно разгрузить СОШ № 7, а также соседние образовательные учреждения.

Возможность строительства нового корпуса СОШ № 7 обсуждалась на встречах с родительским комитетом, который просил возвести пристройку рядом с основным корпусом на ул. Заводская.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

На данный момент кабельные линии и газопровод уже вынесли с территории стройплощадки, действующую школу и МКД переключили на новую трансформаторную подстанцию. После завершения всех работ школа и МКД будут подключены к новому центральному тепловому пункту. Представитель подрядчика Дмитрий Баскаков уточнил, что на объекте задействовано 48 человек и семь единиц техники. Они ведут вынос всех инженерных сетей, включая ливневую канализацию, тепловые сети, хозяйственно-бытовую канализацию, монолитные работы на первой очереди строительства.

В новом корпусе расположатся отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы, большие спортивные залы и спортплощадки, актовый зал, современная библиотека, медицинский блок, столовая и так далее.

«Мы очень ждем пристройку. В микрорайоне проживает 2,3 тыс. детей школьного возраста. У нас в школе сейчас обучается 1531 ребенок. 383 их них вынуждены заниматься во вторую смену. Возведение нового корпуса позволит не только ликвидировать ее, но и принять детей из ближайших школ», — сказала директор СОШ № 7 Дарья Пануева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.