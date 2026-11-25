Инцидент произошел на улице Ушинского: конструкция сорвалась с крыши здания и обрушилась во двор, серьезно повредив стоявший там автомобиль. Кадры происшествия уже разлетелись по соцсетям, детали выясняет редакция VSE42.Ru .

По информации, появившейся в социальных сетях, с крыши одного из зданий в Новокузнецке сорвались строительные леса. Конструкция рухнула вниз, прямо на припаркованный во дворе автомобиль. Машина получила серьезные повреждения: на кадрах видно, что сверху на нее обрушилось множество деревянных досок и балок.

Вместе с сообщением о ЧП в сети распространяется видеоролик, снятый, предположительно, камерой наблюдения. Судя по записи, все произошло в светлое время суток.

Редакция VSE42.Ru выясняет подробности инцидента.