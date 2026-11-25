Первый снегопад может обернуться для пешеходов поездкой в травмпункт. Как правильно падать на скользкой улице, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-травматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Ибрагим Абакаров.

«Перепады погоды и связанные с этим температурные качели провоцируют гололедные явления. Отсюда — значительное увеличение рабочей нагрузки на травматологов. Чаще всего пешеходы травмируют коленные суставы, руки, получают закрытые черепно-мозговые травмы», — рассказал специалист.

Однако опасность подстерегает не только тех, кто спешит по обледеневшим тротуарам. Дополнительными причинами обращений к травматологам становятся зимние развлечения: катание на «ватрушках», лыжах и коньках. Риск получить повреждение также повышают избыточный вес, снижение зрения, курение, злоупотребление алкоголем и неподходящая обувь.

«При гололеде необходимо быть особенно осторожными при ходьбе. Нужно идти не спеша, немного наклонившись вперед, и выбирать удобную обувь с рифленой, прорезиненной подошвой. Женщинам лучше отдавать предпочтение устойчивому небольшому каблуку», — посоветовал Абакаров.

Но даже осторожность не всегда спасает от падения. Врач рекомендует заранее знать, как сгруппироваться, если ноги все-таки поехали по льду. Главное — постараться уменьшить высоту падения и не выставлять прямые руки, пытаясь резко остановить движение.

«Почувствовав потерю равновесия, постарайтесь присесть: чем меньше высота падения, тем легче может оказаться травма. Если вы идете с ношей в руках и поскользнулись, немедленно отпустите все, что держите, каким бы ценным оно ни было, — здоровье дороже», — объяснил травматолог.

Если падение происходит вперед, специалист советует слегка согнуть руки, а не выставлять их прямыми. При падении на спину, напротив, нельзя пытаться подставить ладони под собственное тело: такая попытка может закончиться переломом костей рук. Важно также постараться защитить голову от удара.

После падения не стоит торопиться подниматься. Сначала необходимо оценить свое состояние и понять, нет ли сильной боли или других тревожных симптомов.

«Почувствовав сильное головокружение, острую боль в голове, спине, ногах или шее, не вставайте вообще. Позвоните по мобильному телефону, чтобы вызвать скорую помощь, или попросите об этом прохожих», — подчеркнул Абакаров.

Особенно важно не игнорировать последствия удара головой, даже если сначала кажется, что ничего серьезного не произошло. При сильной боли, головокружении или подозрении на серьезную травму необходимо обратиться за медицинской помощью, а не пытаться самостоятельно продолжить путь.