В Вологде мать ученицы выпускного класса начальной школы подала в суд на фотографа, которая без согласования заретушировала на снимке родимое пятно ее дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ своем Telegram-канале.

По данным канала, мать одной из школьниц организовала фотосессию для выпускного альбома и перед печатью отправила исходники на согласование родителям учеников. Мать девочки одобрила два кадра, где ее дочь была с родимым пятном на лице.

Однако фотограф без разрешения заретушировала пятно и поместила в альбом отредактированный вариант. Для девочки, не увидевшей на своем лице привычной особенности, это стало болезненной темой, и ей пришлось обратиться к психологу.

Мать школьницы потребовала через суд ₽100 тыс. компенсации. Вологодский городской суд признал, что фотограф нарушила право девочки на неприкосновенность изображения, и взыскал с нее ₽30 тыс. в пользу школьницы и еще ₽10 тыс. — в пользу матери.

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