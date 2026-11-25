Страх остаться без денег, жилья и поддержки, опасение за детей и отсутствие гарантии, что агрессор не станет преследовать после расставания, заставляют многих женщин годами оставаться в опасных отношениях. Почему действующих мер недостаточно и какая помощь необходима женщинам, которые хотят уйти от агрессивного партнера, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Существующих мер недостаточно, иначе мы не имели бы такой печальной статистики. Говорить сегодня о достаточности помощи было бы большим оптимизмом, потому что статистика говорит ровно об обратном», — заявила парламентарий.

Одной из главных проблем депутат считает нехватку кризисных центров, куда женщина могла бы обратиться, если ей необходимо срочно покинуть опасное место. По словам Останиной, в 2025 году таких учреждений было 59, а теперь осталось 57.

«К великому сожалению, сегодня недокомплект сотрудников правоохранительных органов составляет 212 тысяч человек — критическая отметка. И далеко не всегда полиция может реагировать на те обращения, которые поступают. Очень много случаев, получивших широкое освещение в общественном пространстве, когда женщины после угрозы обращаются в полицию, но реакция со стороны правоохранительных органов просто отсутствует», — считает депутат.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Юлия Габбасова ]

В августе 2026 года Останина направила председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по усилению защиты пострадавших. Среди них — наделение полиции правом выдавать срочные запретительные предписания, которые не позволят агрессору приближаться к пострадавшей, связываться с ней или появляться у ее дома и места работы. Кроме того, депутат предложила выделять регионам федеральные субсидии на содержание кризисных центров и создать единый реестр таких учреждений. Пока эти меры остаются инициативами, а не действующими механизмами защиты.

Отдельным направлением Останина считает профилактику насилия и обучение молодых людей семейной ответственности. По ее мнению, соответствующие знания должны появляться еще в школе, чтобы подростки понимали не только свои права, но и последствия агрессивного поведения.

«Нужно заниматься профилактикой домашнего и семейного насилия. Хорошо бы рассказывать старшеклассникам о действующем законодательстве, о том, как оно защищает женщин, и об ответственности, которую несут люди, вступая в брак», — отметила парламентарий.

Депутат также выступает за пересмотр изменений законодательства 2017 года, когда из статьи 116 УК РФ исключили указание на побои в отношении близких лиц. Она считает необходимым вернуться к уголовной ответственности за первые побои в семье.

По мнению Останиной, одной лишь корректировки законодательства недостаточно. Женщинам, оказавшимся в опасных отношениях, необходима комплексная поддержка: возможность безопасно уйти от агрессора, получить профессиональную психологическую и юридическую помощь и не остаться один на один с проблемой после обращения в государственные органы.