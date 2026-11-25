57-летний российский певец Стас Михайлов резко высказался против уколов для похудения и рассказал о собственном опыте использования подобных препаратов.

В интервью KP.RU певец признался, что впервые попробовал инъекции около пяти лет назад по совету супруги. Артист делал уколы на протяжении одного-двух месяцев, однако затем решил отказаться от них.

«Потом сказал: все, больше ко мне с этим не подходить. От этих уколов я был не в своей тарелке, и суставы начали побаливать», — рассказал Михайлов.

Артист подчеркнул, что старается принимать решения здраво и не продолжает то, что ему не подходит. Когда он понял, что инъекции негативно сказываются на самочувствии, то просто прекратил их делать.

Михайлов сравнил этот поступок с отказом от курения. Раньше певец тоже смог отказаться от вредной привычки, когда осознал, что больше не хочет продолжать.

При этом певец признался, что постоянно соблюдать строгую диету ему было бы сложно. Опыт с уколами для похудения он в итоге оставил в прошлом.

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