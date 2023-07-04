Экипажи ралли «Шелковый путь» заедут в ряд городов России

С 5 по 15 июля пройдет международное ралли «Шелковый путь». Участники гонки – представители 32 стран - посетят 13 регионов РФ, сообщает 56orb.ru . Экипажи выезжают из Казани 5 июля, а встречаются в Москве 15 июля.

В 2023 году Оренбург стал одной из ключевых точек, куда заедут спортсмены. В течение всего дня 10 июля местные жители смогут наблюдать, как экипажи отдыхают и тренируются. Место встречи назначено городской администрацией на ТРЦ «Армада-2». Именно здесь принято решение об облагорожении площадки для временного размещения спортсменов. Утром 11 июля экипажи продолжат путь.

В Москве встречать финалистов можно будет у здания Кремля на Васильевском спуске. Всего участником ралли придется преодолеть 5 228 км.