Экокалендарь: 23 октября — День снежного барса и День без бумаги

В один день, 23 октября 2025 года, совпали два значимых события, объединенных идеей сохранения: Международный день снежного барса и Российский день без бумаги, сообщил sovainfo.ru.

Международный день снежного барса отмечается с 2013 года. Его цель — остановить сокращение популяции этого уникального животного, которое из-за своей малочисленности и риска полного исчезновения занесено в Красную книгу. Во всех государствах, где обитает ирбис, охота на него строго запрещена. Эти меры призваны предотвратить исчезновение вида, которое может нанести невосполнимый урон биологическому разнообразию планеты.

Российский день без бумаги, экоакция, сохранившая традицию в России, проходит в четвертый четверг октября. Мероприятия в его рамках обычно растягиваются на всю неделю. Их ключевая задача — продемонстрировать, как компании и обычные люди могут внести личный вклад в защиту природы, и познакомить общественность с современными безбумажными технологиями.

