Растущая Луна до 31 октября — как прокачать сферу карьеры и личную жизнь в этот период

Многие уверены, что фазы Луны напрямую влияют на жизнь людей, поэтому строят планы, исходя из положения спутника. Астролог Майя Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что нужно сделать в период растущей Луны до 31 октября, чтобы прокачать сферы карьеры и личной жизни.

По словам эксперта, сейчас — время активных действий и смелых решений, направленных на укрепление личной жизни и карьерного роста.

«В сфере любви и отношений энергия растущей Луны благоволит новым знакомствам и укреплению существующих связей. Будьте открыты для общения, посещайте мероприятия, где вас окружают интересные люди. Проявите инициативу в выражении своих чувств, но избегайте навязчивости. Уделите внимание потребностям партнера, создайте атмосферу доверия и взаимопонимания. Если вы одиноки, верьте в свою привлекательность и не бойтесь делать первый шаг», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В карьерном плане, продолжила она, растущая Луна — это время для профессионального роста и развития.

«Заявите о своих амбициях, представляйте новые проекты, ищите возможности для повышения квалификации. Не бойтесь брать на себя ответственность и демонстрировать свои таланты. Ваша целеустремленность и трудолюбие обязательно будут замечены. Сейчас благоприятный период для смены работы или начала собственного бизнеса», — добавила Королева.

В это время следует визуализировать, представлять себя счастливым и успешным человеком.

«Можно проговаривать аффирмации — позитивные утверждения о любви и карьере. Также следует ценить то, что имеете и благодарить Вселенную за возможности», — заключила астролог.

