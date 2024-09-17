Эколог Брыканов предупредил россиян о кислотных дождях

Эколог Дмитрий Брыканов предупредил, что множественные пожары в Ростовской области могут негативно отразиться на экологической ситуации во многих регионах России, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт напомнил, что на территории Ростовской области по состоянию на 15 сентября одновременно зафиксировали около 50 возгораний. Дым от пожаров распространяется на дальние расстояния. В нем содержатся тяжелые взвеси продуктов горения.

«Эти твердые частицы способны проникать не только в почву и воду, но также в наши дыхательные пути», — замечает ростовский эколог.

Эксперт предупредил, что если в ближайшее время по территории Ростовской области пройдут дожди, то они будут кислотными. В состав дыма от пожара входят продукты горения, которые при контакте с влажным воздухом выделяют кислотные соединения. Осадки пропитают почву, растения и водоемы вредными веществами.

Эколог Алексей Лебедев обратил внимание на еще одну проблему. Эксперт лично стал свидетелем пожара в Аксайском районе Ростовской области. Пламя уничтожило семена, которые в осенний период сбрасывают деревья и кусты, погибли мелкие животные и птицы, пострадали редкие растения. Природа будет долго восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что синоптик Позднякова спрогнозировала сухую и теплую погоду в Московском регионе до конца сентября.