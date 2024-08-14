Эколог Брыканов рассказал, как пластик попадает в организм каждого человека

Эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что в организм каждого человека ежедневно попадают частички пластика, которые оседают и не перерабатываются. В результате люди чаще болеют или замечают ухудшение самочувствия, сообщил rostovgazeta.ru.

Применение пластика способствовало развитию человечества. Например, возможность освоить космос стала реальностью. Однако есть другая сторона медали — пластик невозможно переработать. Материал не разлагается.

Ростовский зоолог Регина Ерофеева рассказала, что недавно ученые выявили новую болезнь у животных и птиц — пластикоз. Звери принимают куски пластику за еду. Людям такой диагноз пока не ставили. Эколог Дмитрий Брыканов отмечает, что пластик все равно ежедневно попадает в человеческий организм.

Во-первых, постоянно по дорогам передвигаются автомобили. Трение шин об асфальтную поверхность приводит к попаданию микропластика в воздух. Во-вторых, многие готовят на пластиковых разделочных досках. Так мельчайшие частички попадают в пищевод. Нутрициолог Анастасия Тодорова отметила, что пластик неизбежно попадает в еду и напитки.

«Неправильное хранение продуктов, транспортировка, механические повреждение — все это приводит к тому, что пластиковая упаковка повреждается и от нее отделяются частицы микропластика», — объясняет ростовский нутрициолог Тодорова.

В-третьих, пластик может попадать непосредственно через некоторые продукты питания. Биолог Татьяна Юрченко рассказала о подтвержденном опытами факте: растения впитывают частички материала из почвы. Ими питаются рыбы, креветки, раки, крабы и моллюски, которые потом в пищу употребляет человек.

Ранее сообщалось, что более трехсот человек приняли участие в акции по раздельному сбору мусора в Реутове.