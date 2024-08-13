Более трехсот человек приняли участие в акции по раздельному сбору мусора в Реутове

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Три сотни жителей стали участниками экологической акции по раздельному сбору мусора в Реутове, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акция была организована сообществом «Раздельный сбор» при поддержке регионального оператора в Ногинском кластере. Она длилась два часа.

По итогам мероприятия в городе собрали полтора центнера стекла, пятьдесят килограммов картона, свыше двадцати килограммов крышек от бутылок, восемьсот килограммов пластика разных видов, а также два мешка алюминиевых банок и пять мешков металла.

Большую часть собранного мусора направили на вторичную переработку.