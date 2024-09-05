Эколог Брыканов рассказал, почему россияне начнут массово сдавать бутылки

Директор по развитию комплекса по переработке стекла Елена Пелецкая сообщила , что на территории Ростовской области в скором времени возобновится прием стеклотары. Эколог Дмитрий Брыканов не исключает, что подобная тенденция быстро распространится. Эксперт назвал условия, которые побудят россиян сдавать стеклянную тару, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт Дмитрий Брыканов отметил, что россиян важно мотивировать сдавать стеклянные емкости. В первую очередь стоит предлагать людям материальное вознаграждение. Если сумма будет существенной, то россияне будут заинтересованы в сборе.

Важно также проводить профилактические беседы с населением. В настоящее время немногие знают, куда вывозят мусор и что с ним происходит дальше. Многие россияне начали сортировать отходы, если бы осознавали масштабность экологической проблемы.

В городах России должно функционировать много точек сбора стеклотары. Например, на территории одного района большого населенного пункта должно находиться не менее трех или пяти точек.

«Как бонус, вероятно, улицы станут чище, а люди найдут в этом дополнительный способ заработка», — уверен эколог.

Ранее сообщалось, что свыше двух миллионов тонн стекла переработали в Подмосковье за последние пять лет.