Свыше двух миллионов тонн стекла переработали в Подмосковье за пять лет

Более двух миллионов тонн стекла переработали в Подмосковье за пять лет, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве напомнили, что система раздельного сбора отходов действует в регионе с 2019 года. К процессу осознанного потребления ресурсов год от года подключается все больше местных жителей, для их удобства созданы площадки «Мегабака» и порядка 670 «ЭКОпунктов», где за сдачу стеклянной тары и других отходов можно получить вознаграждение.

Кроме того, боксы для сбора стеклотары, пластиковых крышечек и других отходов размещены в некоторых магазинах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области работает горячая линия по вопросам вывоза строительных отходов.