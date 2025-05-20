Эколог дала оценку действиям жителя Башкирии после ликвидации рыси

По данным телеканала БСТ, в Караидельском районе дикая рысь вцепилась в руку местному жителю. Мужчина смог отбиться от животного. Однако рысь ликвидировали.

Mkset изучил комментарии местных жителей в соцсети. Некоторые высказали мнение, что мужчина сам спровоцировал животное. Они уверены, что хищник мучался перед смертью. Другие пользователи защитили пострадавшего мужчину. Они уверены, что хищник мог причинить серьезный ущерб здоровью, поэтому мужчине важно было защитить себя.

Эколог Нигматуллина высказала мнение, что нападение рыси могло быть спровоцировано несколькими причинами. Первая — недостаточное количество пищи в лесу. В таком случаи рыси нередко выходят к населенным пунктам, чтобы раздобыть еду.

По мнению эксперта, еще одна причина — влияние человека на окружающую среду. Освоение новых территорий, вырубка растений и строительство дорог негативно отражаются на жизни зверей, которые оставляют свои дома.

«В результате они вынуждены сталкиваться с человеком, что часто заканчивается трагически», — отметила в беседе с Mkset эколог Нигматуллина.

Эколог также высказала мнение, что рысь могла быть больной или раненой. В таком состоянии животное становится более агрессивным. Прогнозировать его поведение невозможно.

Ранее в Кузбассе пояснили, почему жителям отказали в помощи в вылове лося.