В Кузбассе пояснили, почему жителям отказали в помощи в вылове лося

Государственный инспектор по Беловскому округу департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Василий Тавлуев пояснил, почему жителям муниципалитета не помогли в поимки лося, который ходил по улицам населенного пункта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Информация о появлении лося в населенном пункте быстро распространилась в соцсетях. Горожане предполагали, что животное потерялось в лесу. По мнению очевидцев, лось выглядел рассеянно. Люди переживали, что он может напасть или выскочить на дорогу, спровоцировав ДТП. Эксперт рассказал, что животное, которого фотографировали, — это еще не взрослая особь.

«Лосенку даже и года нет, в этом случае вообще нельзя принимать никаких жестких мер, никакого отлова. Он попал в неестественную для себя среду — если пытаться чрезмерно вмешиваться, то он еще сильнее запаникует — и возрастет вероятность ДТП», — рассказал Сибдепо эксперт Тавлуев.

Эксперт отметил, что появление лосенка в черте города — стандартная ситуация. Лосиха в холодный период вынашивает детенышей. В период потепления она уходит в укромное место, чтобы родить потомство. Лосята, которые родились в прошлом сезоне, начинают беспокоиться. Иногда они могут забрести в город. В таком случае специалисты наблюдают за ситуацией. Их задача — убедиться в том, что лосенок вернется в лес.

Эксперт Тавлуев отметил, что лосенок потерялся в небольшом поселке. Вблизи расположены сосенки, куда животное в итоге и ушло.

Ранее сообщалось, что лось атаковал машину на шоссе в Химках.