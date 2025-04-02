Эколог Лебедев заподозрил перевозчиков в сговоре из-за резкого скачка цен на проезд

Эколог Алексей Лебедев заподозрил перевозчиков в сговоре из-за резкого скачка цен на проезд из Ростова в соседние регионы, сообщила rostovgazeta.ru.

Эколог Лебедев рассказал, что вынужден часто ездить из одного города в другой в связи с профессиональной деятельностью. Чаще всего эксперт, проживающий в Ростове-на-Дону, посещает Ставрополь и Краснодар. Алексей Лебедев обратил внимание, что в последнее время цены на стоимость проезда в междугородних автобусах резко возросли.

«Если раньше, буквально две недели назад, билет до Ставрополя можно было купить в пределах 1500-1600 рублей, то сегодня средняя цена уже достигла двух тысяч рублей и выше. Может быть это какой-то сговор?» — отметил собеседник RostovGazeta.

Эколог Лебедев высказал мнение, что и до подорожания считал стоимость проезда завышенной. Эксперт обращал внимание, что иногда добраться в более дальние регионы можно по более бюджетной цене.

По данным сайта приобретения билетов, перевозку пассажиров из Ростова-на-Дону в другие регионы осуществляют преимущественно частные предприниматели. Ранее редакция уже обращала внимание на подвижность цен. Ответ на запрос по данной теме в региональный Минтранс от 21 марта на данный момент не получен.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья совершили почти 50 млн поездок в автобусах Мострансавто с начала весны.