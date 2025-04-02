Пассажиры Подмосковья совершили почти 50 млн поездок в автобусах Мострансавто с начала весны

В марте 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 45,7 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», это на 7% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича — 21,3 млн раз. Еще более 14,5 млн поездок оплатили банковскими картами, 9,7 млн — картами «Тройка» и «Стрелка». В числе самых популярных маршрутов в марте оказались МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.