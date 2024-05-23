Эколог Милич предрек затопление Батайска из-за застройки берегов Дона

Генеральный директор одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милич высказал мнение, что Батайск в скором времени начнет затапливать, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт рассказал, что в Ростовской области во многих городах активно идет строительство различных зданий. Одновременно происходит множество природных явлений. Так, река Дон должна периодически разливаться. Со стороны Азовского моря дуют ветра, которые также поднимают уровень воды в реке. Разлив реки станет причиной подтопления многих городов.

«Если мы дальше будем застраивать все, то в основном Батайск, который в низине, будет страдать, так как Ростов находится на горе», — объясняет эколог.

Эксперт напомнил, что советские специалисты не допускали строительства зданий вблизи берегов реки. Напротив, было принято решение высаживать большое количество растений, которые сдерживали разливы.

Эколог Милич не исключает, что в ближайшее время Длон обмелеет. Подобная тенденция фиксируется на протяжении последних 20 лет. Причин этому явлению несколько. Во-первых, большие города загрязняют реку сточными водами. Во-вторых, в регионе изменился климат. Редкие осадки не пополняют уровень реки.

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